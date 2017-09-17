Başbakan Yardımcısı Işık, tapu dağıtım törenine katıldı

Çayırova ilçesi Şekerpınar 5. Etap bölgesinde mülkiyet hakkı kazanan vatandaşlara tapu belgeleri, Başbakan Yardımcısı Işık'ın katıldığı törenle dağıtıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde imar uygulamasıyla tapu almaya hak kazanan vatandaşlara belgeleri, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katıldığı törenle verildi.Çayırova Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şekerpınar 5. Etap İmar Uygulaması Tapu Dağıtım Töreni"ne katılan Işık, Şekerpınar'daki tapu meselesinin 20 yıldan daha fazla süredir devam eden ve kangren haline gelmiş bir sorun olduğunu söyledi.

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'nin gayretleriyle bu defa mümkün olan en ortak mutabakatla bu soruna çözüm bulunduğunu belirten Işık, "Bu kolay bir iş değil. İmar işi zor bir iştir. Kimseyi de memnun etmek kolay değildir ama bu sorunun da çözülmesi lazım. Bu sorun çözülmeden bir çivi bile çakılması mümkün değil. Bir mutabakatla bu sorunun çözülmüş olması her şeyden daha değerlidir." diye konuştu.

HİZMET ATAĞI

Işık, artık bir sayfayı geride bıraktıklarını ve şimdi önlerine bakacaklarını dile getirerek, "Şekerpınar ve Güzeltepe beldeydi. Bu şekilde buraları geliştirmemiz, altyapı sorunlarını çözmemiz mümkün değildi. Güzeltepe'yi ve Şekerpınar'ı birleştirdik, Çayırova ilçesini kurduk ve beraber büyük bir hizmet atağına başladık." ifadelerini kullandı.

ALT YAPI İŞİ NANKÖR BİR İŞTİR

Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarının 2004 yılında il sınırlarıyla birleşmesinin kendi açılarından ilk hamle olduğunu vurgulayan Işık, "O sayede girilmeyen altyapı problemlerine özellikle parmak basıldı ve altyapıya yoğun bir yatırım yapıldı. Normalde altyapı işi nankör bir iştir çünkü yerin altına yatırırsınız milyonları, kimse onun farkına varmaz. Ne zaman bir sel olur, ağır yağmur yağar işte o zaman altyapının kıymeti anlaşılır." şeklinde konuştu.

2018'DE HASTANENİN TEMELİ ATILACAK

Başbakan Yardımcısı Işık, Çayırova'daki yetersiz olan altyapının komple değiştiğini ve bitince de gönül rahatlığıyla yeni bulvarlar, büyük caddeler açma imkanlarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Çayırova'da artık bir şehir kimliği oluştu. Yeni yapılacak kent meydanıyla artık daha güçlü bir ilçe olarak Çayırova yoluna devam edecek. Çayırova'nın şu anda en önemli ihtiyacı hastane. Çayırova'da 124 bin insanımız yaşıyor. Artık bu 124 bin insanın Gebze ve Darıca'ya gitmesi mümkün değil. Sağlık Bakanlığı ile oturduk konuştuk, en son kararı verdik, proje ihalesi yapıldı, şimdi inşallah yapım ihalesini de yapacağız ve 2018'de hastanenin temeli atmış olacağız. Bu sıradan bir hastane olmayacak. Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir hastane olacak."

İMAR ÇALIŞMALARI ZORDUR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Türkiye'de son yıllarda her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, en önemli değişim yaşanan alanlardan birisinin de şehircilik ve yerel yönetimler olduğunu aktardı.Türkiye'nin pek çok bölgesinde kent yaşamını kolaylaştıracak, sosyal donatılarını daha bir noktaya taşıyacak birçok hizmet üretildiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu: "Çayırova Belediyemiz de bu kapsamda yıllardır devam eden sorunları çözme anlamında imar uygulaması yaparak hak sahiplerine tapu belgelerini verme aşamasına kadar geldi. Özellikle belediyelerimiz mahalli halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapan kurumlarımız ve bu kurumlarımızın verdiği hizmetler doğrudan vatandaşa yansıyan hizmetlerin başında geliyor. İmar çalışmaları zordur, herkesi memnun etmek, ortak bir noktada buluşmak zor ama bugün gördüğümüz tablo bir mutabakat içerisinde gelinen noktayı gösteriyor."

YATIRIM TUTARI 50 MİLYON LİRA

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ise 500 hektarlık alan içerisinde bulunan toplam 237 adada, bin 236 parselden oluşan bölgenin imar uygulamasını tamamlayarak, 5 bin vatandaşı tapularına kavuşturmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Adeta iğneyle kuyu kazarak azim ve sabırla çalıştıklarını vurgulayan Demirci, Şekerpınar bölgesinde imar çalışmalarının dışında şu ana kadar yaptıkları yatırım tutarının 50 milyon lira civarında olduğunu bildirdi. Demirci, hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, tapuların hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Işık ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlara tapularını dağıttı.