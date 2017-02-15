Başbakan yardımcısı Kurtulmuş cenazeye geliyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka, SEKA Film Platosunda çekimleri süren Payitaht Abdülhamit dizisini canlı izleyecek

TRT 1 Ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimlerini canlı izleyecek olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka bugün saat 11.30’de İzmit Seka Film Platosu’na gelecek. Bir süre burada kaldıktan sonra Darıca’da ki şehit cenazesine geçecek olan Numan Kurtulmuş’un film platosunda basınla bir araya gelecek.