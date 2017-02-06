Başbakan yazdığı mektupta AKP’li gençlere ne dedi?

Mesut Akbulut

Referandum süreci başladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahaya inmeye hazırlanıyor…

Yıldırım, “PKK, FETÖ, HDP 'Hayır' dediği için 'Evet' diyoruz” diyor…

Yıldırım’ın bu açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak görüyorum…

Nisan ayında referandum yapılacak…

Yeni anayasa oylanacak…

Referandumda “hayır” diyenler, özgür iradeleri ile “hayır” diyeceklerdir…

“Hayır” oyu kullanacakları, terör örgütleriyle yan yana koymak yanlış bir düşünce…

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamalarla özellikle “cahil” kesimden referandumda “evet” oyu vermelerini istiyor…

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Başbakan Binali Yıldırım, referandumla ilgili AKP Gençlik Kolları’na birer mektup gönderdi…

Yıldırım'ın kaleme aldığı mektup, Türkiye genelinde oy kullanacak AKP Gençlik Kolları üyelerine teslim ediliyor.

Yıldırım tarafından isme özel olarak gönderilen mektup, referandum öncesi gençlere çağrı niteliği taşıyor.

İŞTE YILDIRIM’IN YAZDIĞI MEKTUP:

Değerli Kardeşim…

Seni, aileni ve tüm sevdiklerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye’nin son derece önemli bir dönüm noktasından geçtiği bugünlerde, Yeni Türkiye’nin enerjisi ve dinamizmi olarak sana ve bu davanın tüm gençlerine yürekten inandığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Unutmayın ki, bu davanın, Gençlik Teşkilatlarında sizlerin üstlendiği görevleri yaparak yetişmiş bir lideri var.

Gençlik ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar düsturuyla bu davanın liderine layık bir teşkilat olabilmek için sana büyük bir görev düşüyor.

Kurucu Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği, 'Gençler bu ülkenin geleceğini, ellerinizde taşıdığınızı aklınızdan hiç çıkarmayınız. Durmak yok, koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız' sözü kulağında çınlamalı. Bizler, 1 milyon 500 binden fazla üyeye, 50 bin mahallede görevli, 250 binden fazla aktif teşkilat mensubuna sahip Gençlik Kollarımıza her zaman inandık ve güvendik.

Bu davanın teşkilatlanma modelinin temelinde Mahalle teşkilatlarımız olduğunu biliyoruz.

Gün, mahallemizdeki tüm genç kardeşlerimize ulaşıp, onlara bu kutlu davayı anlatma ve onları partimize kazandırma günüdür.

Sevgili Genç Kardeşim,

Özellikle gençlerimizin, manevi değerlerin istismarı suretiyle, kendi ülkesine ve kendi milletine savaş açan, ihanet şebekelerinden ve terör örgütlerinden uzak durması, bu tuzaklara düşmemesi için AK Parti gençliğinin daha aktif bir şekilde, sandıktaki, sokaktaki, mahalledeki gence ulaşması bizim için son derece önemlidir.

İnanıyorum ki AK Parti gençliği; 15 Temmuz'da yaptığı gibi, Türkiye'nin bağımsızlığına, bayrağına, itibarına, Vatanın bütünlüğüne, milletin dirliğine yönelik her türlü girişimi iman ve vatan sevgisi dolu yüreğiyle etkisiz hale getirecektir.

Genç kardeşim, bilmeni isterim ki sen yoksan, bir eksiğiz. Allah'a emanet ol."

İmza

Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanı

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AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın gençlere gönderdiği mektupta yazılanları sizlerle paylaştım…

Daha referandum başlamadan ortam gedildi…

Ötekileştirme başladı…

“Hayır” diyecek olanlar terör örgütleriyle aynı safta yer alacakları vurgusu yapılmaya başlandı…

Anlaşılan her seçimde ötekileştirme artıyor, referandum sonrasında bu ötekileştirme daha da artacak…

Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe Eşme Maden Deresi üzerinde inşa ettiği köprü projesi tamamlandı. Projeyle mevcut köprünün kotu yükseltilerek, yağışlarda oluşan sel baskınının önüne geçildi. Proje kapsamında kavşak kolları ile çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Kartepe Eşme Maden Deresi’ne inşa edilen köprü 15 metre uzunluğa sahip. Köprünün hizmete girmesi bölgedeki ulaşımı rahat hale getirdi.

KOÜ Arslanbey’de öğrencilere kolaylık

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde okuyan öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımını sağlamak için köprü üzerinde kaldırım çalışması yaptı. Ekipler, köprü üzerinde 40 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki beton yaya kaldırımını bölge halkının hizmetine sundu. Belediyenin çalışmaları üniversite öğrencileri ve bölge halkının da takdirini topladı.

Körfez’e 250 bin çiçek dikilecek

Begonya, kadife, aslanağzı, petunya, gazanya, leylak, mimoza ve sardunya gibi çiçekleri kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Körfez Belediyesi, bu yıl 200-250 bin arası mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirecek. Çiçek ekimi dışında; ilçeye 5 bin adet toros sedirinin dikimi gerçekleştirilecek. Kalburcu Köyü’ndeki 20 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması başlatılırken, Hereke Yayla mevkiine de 3 bin adet fidan dikilecek. Körfez Belediyesi, ekilecek mevsimlik çiçeklerin üretimini de Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün fidanlığında gerçekleştiriyor.

İzinsiz afiş asanlara ceza uygulanıyor

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görsel kirliliği engellemek için cadde ve sokaklardaki elektrik direkleri, otobüs durakları gibi alanlara asılan afiş ve bildirileri topluyor ve bu alanlara afiş asanlar hakkında cezai işlem başlatılıyor. Zabıta ekipleri kent merkezinde bulunan elektrik direkleri, ağaç ve duvarlara izinsiz afiş asanlar hakkında kabahatler kanunun 42. Maddesi gereğince 200 TL ile 6 bin lira arasında cezai işlem uyguluyor. Öte yandan kaldırım işgalleri konusunda esnaflara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kent merkezinde vatandaşların yürümesine engel olan kaldırım üzerindeki tezgahlarını kaldırmayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Bu tür denetimler sık sık yapılmalı. Zire afişler görsel kirliliğe neden oluyor.

Başkan, Başiskele Kaymakamını ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Manisa İli Demirci Kaymakamı iken son kararname ile Başiskele ilçesine atanan Kaymakam Atila Kantay’ı makamında kabul etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’ye hoş geldiniz. Kurumlararası ilişkilerin maksimum seviyede olduğu bir kentte görev yapacaksınız” dedi. Görüşme karşılıklı fikir alışverişi yapıldıktan sonra sona erdi. Biz de yeni kaymakama başarılar diliyoruz.