  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

Başbakan Yıldırım İzmit'e geldi!

»
Başbakan Yıldırım İzmit'e geldi!
Başbakan Binali Yıldırım Kocaeli'de

AKP İzmit İlçe Kongresi başladı. Hasan Ayaz’ın tek aday olduğu kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın da saat 12.00 civarında salona gelerek partilileri selamladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında salona giriş yapan Başbakan Yıldırım'a partililerden yoğun bir sevgi seli var. Yıldırım bazı vatandaşlarla da tokalaştı.Selin BECER

 

İlçe Yöneticileri:

Hasan Ayaz, Abdullah Saburlu, Ahmet Çelik, Ali Galip Göktürk, Ali Güney, Ali Erdem, Ayfer Uğur, Batuhan Üretürk, Cemil Karaca, Ceyhun Yalçın, Ece Nur Sevilen, Emine Soylu Gürdoğan, Havzullah Yaydemir, İsmail Özdemir, Musa Özcan, Nihal Adar, Nurullah Yılmaz, Rafet Yücel, Recep Yıldız, Rifat Aktaş,  Sami Ataman, Semra Aksoy, Turgay Aydıner, Yasin Akkuş, Zehra Aynacı

untitled-1-001.gif

İl delegeleri:

Hasan Ayaz, Osman Pepe, Nevzat Doğan, Ali Korkmaz, Aysel Demirtaş, Musa Özcan, Erdoğan Şentürk, Muharrem Tutuş, Alper Doğan, Aykut Sunar, Bülent Durmuş, Ertuğrul Yavuz, Erkan Bakıroğlu, Nur Konyalı, Murat Ergelen, Ayşe Müge Olşen, Halit Çokan, Erkan Aksoy, Zekeriya Özak, Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Sabri Gökbudak, Ali Kahraman, Hilmi Sevilen, Nezih Demirtaş, Necdet eksen, Hüseyin Yusuf, Orhan Atabay, Nejat Güney, Aykut Ayhan, Yaşar Kanpara, Hülya Çiçek, Esra Dinç, Yunus Arıcan, Semih Yılmaz, Vehbi Aydıner, Muhittin Erkaya, Hasan Kırlı, Emin Uygun, Fevzi Bayırbaşı, İrfan Seymenbaşı, Ahmet Can, Nilüfer Saburlu, Ayhan Dursun, Şafak Durak, Haluk Ercan, Bilal Kanca, İsmail Önay, Mevlüt Akdoğan, Reşit Temel, Fatih Çelik, Emin Duman, Serdar Arıcan, Tahir Aktaş, Selahattin Şengöz, İrfan Doğdu, Bülent Çıtlak, Burhan Duran, Halil Ceyhan, Halit Gedik, Savaş Akpolat, Hakkı Tandoğdan, Ali Şişman, Halil Ömür, Mahmut Öztürk, İsmail Gündaş, Yalçın Akkuş, İbrahim Alp, İsmail Gün, Ali Yılmaz, Muammer Hazer, Özer Parlakbilek, Ahmet Akkuş, Nurgün Kan, Hüseyin Öz, Yusuf Karaarslan, Niyazi Ceylan, Abdullah Bülbül, Fuat Bayram, Ayhan Şen, Fahrettin Alp, İbrahim Efe, Erdoğan Yiğit, Erdem Andaç, Engin Gedikli, Kıymet Çınar, İsmail Uslu, Ahmet Esin, Ergün Mencik, Şener Sar, Ahmet Tarı, Ferit Yüksel, Şerafettin Gülener, Nihat Sarı, İlhan Demir

basbakan-geldi-(5).jpg

basbakan-geldi-(2).jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP Karamürsel’de Ekin yeniden başkan29 Eylül 2017 Cuma 16:56
  • Genel Başkan Destici, Kocaeli'ye geliyor29 Eylül 2017 Cuma 16:20
  • Atatürk, görevine devam ediyor29 Eylül 2017 Cuma 16:00
  • Sarıbay’dan KOÇ-DER’e ziyaret29 Eylül 2017 Cuma 15:23
  • Küçükkaya: Yahya Kaptan'ın farkı ne?29 Eylül 2017 Cuma 13:14
  • Görevden hangi belediye başkanı alınır?29 Eylül 2017 Cuma 12:53
  • AKP'li vekil darbe duruşmasında28 Eylül 2017 Perşembe 17:16
  • Bu iş artık kabak tadı vermeye başladı28 Eylül 2017 Perşembe 17:15
  • MHP’liler, Başkan Doğan’ın makamında28 Eylül 2017 Perşembe 16:25
  • Fındık üreticisi zor durumda!28 Eylül 2017 Perşembe 16:22
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim