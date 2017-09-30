Başbakan Yıldırım İzmit'e geldi!

Başbakan Binali Yıldırım Kocaeli'de

AKP İzmit İlçe Kongresi başladı. Hasan Ayaz’ın tek aday olduğu kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın da saat 12.00 civarında salona gelerek partilileri selamladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında salona giriş yapan Başbakan Yıldırım'a partililerden yoğun bir sevgi seli var. Yıldırım bazı vatandaşlarla da tokalaştı.Selin BECER

İlçe Yöneticileri:

Hasan Ayaz, Abdullah Saburlu, Ahmet Çelik, Ali Galip Göktürk, Ali Güney, Ali Erdem, Ayfer Uğur, Batuhan Üretürk, Cemil Karaca, Ceyhun Yalçın, Ece Nur Sevilen, Emine Soylu Gürdoğan, Havzullah Yaydemir, İsmail Özdemir, Musa Özcan, Nihal Adar, Nurullah Yılmaz, Rafet Yücel, Recep Yıldız, Rifat Aktaş, Sami Ataman, Semra Aksoy, Turgay Aydıner, Yasin Akkuş, Zehra Aynacı

İl delegeleri:

Hasan Ayaz, Osman Pepe, Nevzat Doğan, Ali Korkmaz, Aysel Demirtaş, Musa Özcan, Erdoğan Şentürk, Muharrem Tutuş, Alper Doğan, Aykut Sunar, Bülent Durmuş, Ertuğrul Yavuz, Erkan Bakıroğlu, Nur Konyalı, Murat Ergelen, Ayşe Müge Olşen, Halit Çokan, Erkan Aksoy, Zekeriya Özak, Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Sabri Gökbudak, Ali Kahraman, Hilmi Sevilen, Nezih Demirtaş, Necdet eksen, Hüseyin Yusuf, Orhan Atabay, Nejat Güney, Aykut Ayhan, Yaşar Kanpara, Hülya Çiçek, Esra Dinç, Yunus Arıcan, Semih Yılmaz, Vehbi Aydıner, Muhittin Erkaya, Hasan Kırlı, Emin Uygun, Fevzi Bayırbaşı, İrfan Seymenbaşı, Ahmet Can, Nilüfer Saburlu, Ayhan Dursun, Şafak Durak, Haluk Ercan, Bilal Kanca, İsmail Önay, Mevlüt Akdoğan, Reşit Temel, Fatih Çelik, Emin Duman, Serdar Arıcan, Tahir Aktaş, Selahattin Şengöz, İrfan Doğdu, Bülent Çıtlak, Burhan Duran, Halil Ceyhan, Halit Gedik, Savaş Akpolat, Hakkı Tandoğdan, Ali Şişman, Halil Ömür, Mahmut Öztürk, İsmail Gündaş, Yalçın Akkuş, İbrahim Alp, İsmail Gün, Ali Yılmaz, Muammer Hazer, Özer Parlakbilek, Ahmet Akkuş, Nurgün Kan, Hüseyin Öz, Yusuf Karaarslan, Niyazi Ceylan, Abdullah Bülbül, Fuat Bayram, Ayhan Şen, Fahrettin Alp, İbrahim Efe, Erdoğan Yiğit, Erdem Andaç, Engin Gedikli, Kıymet Çınar, İsmail Uslu, Ahmet Esin, Ergün Mencik, Şener Sar, Ahmet Tarı, Ferit Yüksel, Şerafettin Gülener, Nihat Sarı, İlhan Demir