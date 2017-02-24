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Başbakan Yıldırım'dan af tartışmalarına cevap!

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Başbakan Yıldırım'dan af tartışmalarına cevap!
Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle birlikte çıkan af tartışmalarını değerlendirdi.

Başbakan Yıldırım, Şaşmaz Oto Sanayindeki Ahi Evran Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, “El Bab birkaç gün önce tamamen kuşatıldı ve içeride temizlik harekatı yapılıyor. İki olay var. Bir tanesi El Bab’ın kuzey batısında bir kasabada bir intihar saldırısı oldu ve saldırı sonucu 27 sivil ile 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Onun dışında yol kontrolü yapan El Bab girişinde askerlerimize yine bir intihar saldırısı var ve 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Bu şehrin her tarafı delik deşik. EYP’ler, bombalar, düzenekler var. Bunlarla ilgili azami titizlik gösterilerek temizlik harekatı yapılıyor. Bu ve buna benzer olayların olmaması için çok dikkatli davranılıyor. Bazen de böyle kontrol dışı olaylar gelişebiliyor” diye konuştu.

 

"İnfaz şekli değişiyor"

Adalet Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle birlikte çıkan af tartışmalarını da değerlendiren Yıldırım, “Af nasıl olur? Eğer 10 yıl cezan var ve tamamen salıverirsin af olur veya 10 yıl cezayı 3 yıla indirirsin af olur. Burada cezanın süresi değişmiyor, cezanın şekli değişiyor. İnfaz şekli değişiyor. Kapalıdan açığa geliyor. Açığın anlamı, orada cezaevinin çeşitli etkinlikleri var. Ayakkabı, mobilya yapıyorlar. Oradaki mahkumları meşgul etmek ve ceza infaz kurumuna bir akar sağlamak için çalışıyorlar. Bu terörle mücadeleden dolayı yer sıkışıklığı var. Organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor ve bir önceki konumuna geliyor” açıklamasında bulundu.

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