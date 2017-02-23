Başbakan’a DEPREM soruldu: Ya yarın olursa...

Çanakkale’de yaşanan depremlerin ardından, en tehlikeli deprem kuşağında bulunan Kocaeli’nin deprem sorunsalı CHP’li Hürriyet tarafından meclis gündemine getirildi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; Çanakkale’de yaşanan depremlerin ve yaşanan olumsuzlukların ardından, birinci deprem bölgesinde bulunan Kocaeli’de alınan önlemleri Başbakan Yıldırım’a yönelttiği soru önergesiyle meclise gündemine getirdi.

ÇANAKKALE DEPREMLERİ BİZLERE 99 YILINI HATIRLATIYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Çanakkale’de meydana gelen depremde etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek; “Çanakkale’nin Ayvacık bölgesinde 12 köyü etkileyen depremler sonrasında meydana gelen artçılar 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep olmuştur. Çanakkaleli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken; yaşanan bu depremler bizlere Kuzey Anadolu Fay Hattının en tehlikeli bölümünde bulunan Kocaeli’mizde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremi hatırlatmaktadır. Çanakkale’de meydana gelen deprem bizleri 18 yıl öncesinde yaşanan Gölcük Depremi’ne götürmüştür.

YA, YARIN DEPREM OLURSA?

Açıklamasına devam eden Milletvekili Hürriyet, 99 yılında meydana gelen depremin ardından Kocaeli’nin büyük bir değişim yaşadığını ancak olası yeni bir depremin yaratacağı kaosun es geçilmemesi gerektiğine değindi. Hürriyet, “1999 tarihinden bu yana Kocaelimizde büyük bir değişim yaşanmasına rağmen, deprem konusunda bir gelişmenin olmaması düşündürücüdür. Deprem sonrasında vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesine rağmen, yerel yönetimler kendi üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmemişlerdir. Ki halen daha Kocaeli’de binlerce hasarlı bina da, on binin çok üzerinde vatandaşımız oturmaktadır. Yarın büyük bir deprem olursa ne olacaktır? Her hasarlı bina, meydana gelebilecek şiddetli bir depremde beton tabutlara dönüşecektir” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiği sorular

1. 17 Ağustos depreminden sonra kurulan Deprem Fonunda 18 yılda ne kadar para toplanmıştır? Bu para kalem kalem nerelerde harcanmıştır?

2. Kocaeli’de olası deprem sonrasında insanlarımızın bir araya geleceği toplanma merkezlerinin açık adresleri nedir?

3. Kocaeli’de kaç orta ve ağır hasarlı bina bulunmaktadır ve bu binalarda kaç insan oturmaktadır?

4. Kocaeli’de mahalle mahalle, sokak sokak hangi binalarımız orta ve ağır hasarlıdır?

5. Olası bir depremden sonra Kocaeli’de kaç çadır kurulabilecek ve buralarda kaç kişi kalabilecektir?

6. Kocaeli’de geçici barınma planlaması yapılmış mıdır, yapıldıysa bu barınma planlamasında nüfusun ne kadarı bu planlamaya dahil edilebilmiştir?