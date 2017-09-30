Başbakandan Kocaeli'ye "Metro" sözü

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmit ilçe Teşkilatının kongresine katılmak üzere geldiği Kocaeli’nde gerçekleşen projeleri de anlattı.

Hasan Gemisi Spor Salonunda düzenlenen kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

YATIRIMLARI ANLATTI

Konuşmasının sonunda Kocaeli için yapılan yatırımlarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan övgüyle bahsetti. Başkan Karaosmanoğlu’nu kendisine benzeten Başbakan Binali Yıldırım, “Kocaeli’ye 20 milyar yatırım yaptık. Buna belediyelerin yaptıkları yatırımlar dahil değil. İbrahim bey çok güzel işler yaptı. Ben onu biraz kendime benzetiyorum. Fazla konuşmaz, düşük profilli, abilik yapar, şov peşinde koşmaz” dedi.

"GELECEK DÖNEM METRO DÖNEMİDİR"

Kocaeli’nin ulaşım sıkıntısı olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Kocaeli için gelecek dönem, metrolar dönemi olacak. Şehir içi trafiği metro ile, yollar ile tamamen rahatlamış olacak. Hızlı tren hattını gerçekleştirdik gayet güzel, modern bir tren hattını Kocaeli’ye kazandırdık. Ayrıca Kuzey Marmara otoyolunun yapımı sürüyor. Seka Parkı için ne gürültüler çıktı. ‘Seka tesisleri peşkeş çekilecek, ranta dönüşecek’ dediler. Günlerce gösteriler, nümayişler. Bunların hepsinin iftara olduğu ortaya çıktı. Seka tesisleri şimdi Kocaeli’nin en güzel yeşil alanlarından biri hale geldi. Belediye başkanımıza şehrin güzelliğine güzellik kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. İşte hizmet böyle. Bu sadece Kocaeli’nde yapılanların bir bölümü. Siz bunu Türkiye’ye, 780 bin kilometrekareye yayın. Aynı hizmetlerin tamamını orada göreceksiniz. İzmit, AK Parti belediyeciliği ile buluştuğundan beri hizmet üstüne hizmet yapıyor” diye konuştu.

İZMİT-KANDIRA YOLU

İzmit-Kandıra arasında yol çalışmaları yapıldığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Bölünmüş yol haline getiriyoruz. Bu yolu Kuzey Marmara Otoyoluna bağlayacağız. İzmit’i kuşatan tüm kavşak noktalarının yükü İzmit merkezden alacağız. Kocaeli otogar köprülü kavşağı da devam ediyor. Gebze-İzmit yolunda da bazı farklı kavşak projeleri var. Kocaeli yollarının bugün yüzde 55’i bölünmüş hale geldi. Hiçbir ilde bu kadar yok. Bütün yollar sıcak asfaltlanıyor, kalitesi daha da artıyor. 2013’den bu yana Kocaeli’nde taşıt sayısı yüzde 40 artmış. Ölümlü kaza oranları ise yüzde 30 azalmış. Yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları, gönülleri, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Türkiye bugün, yollara yaptığı yatırım ile 138 ülke arasında 13’üncü sıraya yükseldi” ifadelerini kullandı.