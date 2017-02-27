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Başın sağ olsun Işıl hocam…

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Hakan Yağcıoğlu

Pazar akşamı…

Takım berabere…

Liderlik kaçmış…

Büyük fırsat kaybedilmiş…

TV’den maçları izliyorum ama kafam İsmetpaşa’da hala…

***

Sonra telefon çalıyor.

Acı haber…

Işıl Bozca’nın babası vefat etmiş…

Gülay Akyol hanımefendi bildirdi acı haberi…

Hemen aradım Işıl hocamı…

Annemin vefatında hep yanımdaydı…

Halalarımız da komşu oluyor…

Dağ gibi hocam yıkılmıştı…

Ağlıyordu…

İstediğin kadar sert sporcu disiplininde ol…

Ateş kor gibi yüreğe düştü mü, sporcu mporcu dinlemez…

Hocam ağlıyordu…

Ben de yaşadım ana baba acısını…

Yüreğim yandı…

Ona da ‘Yaşa acını hocam sıkma kendini’ dedim…

Gözyaşları boşaldı…

Acı haberle haftaya başladık…

Allah rahmet eylesin…

Eşi milli takım yüzme baş antrenörü Sabri Bozca hocamın da başı sağ olsun…

Hayat sürüyor…

Küçük Ilgaz için inadına yaşamaya devam…

 

En karlısı Gölcükspor…

‘Ahlar vahlar arasında’ Kocaelispor 3.Lig 1.Grup’ta liderliği kaçırırken, Gölcükspor, sezonun en zor deplasmanlarından biri olan 24Erzincan deplasmanından puan koparıp, grupta Altay ile beraber haftanın en karlı takımı oldu. Gölcükspor’un bu beraberliği, Kocaelispor beraberliğinin biraz gölgesinde de kalsa, matematik ortada… Arktık Gölcükspor da yarışın içinde var. Yusuf Tokuş ve talebeleri, emin adımlarla zirve yolunda yürümeye devam ediyor…

Ne diyelim.. Helal olsun!..

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