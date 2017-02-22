Başından yaralanan şüpheli konusunda emniyetten açıklama

İzmit’te operasyondan kaçmaya çalışırken başından vurularak yaralanan şahıs konusunda Kocaeli Emniyeti’nden açıklama yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saatlerinde 4 ilçede yapılan asayiş operasyonlarında kaçarken yanlışlıkla başından vurularak yaralanan şahıs konusunda açıklama yapıldı. Şahsın polisin dur ihtarları sonrasında pitbul cinsi köpek ile kaçmaya çalışırken polisle girdiği boğuşma sırasında polisin silahının ateş alması sonucu başından yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyon hakkında bilgilerin de verildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“411 polisle sabah 4 ilçede operasyon”

“Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının organizasyonunda ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve süratle adalete teslim edilmesinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde 67 hedef şahısın yakalanmasına yönelik 411 görevli personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılması planlanmıştır. Kocaeli 2 Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden belirlenen adreslerde 22 Şubat 2017 günü saat 07.00’de operasyona başlanılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında ‘Çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak, cinsel saldırı, hırsızlık ve dolandırıcılık’, benzeri suçlardan 12 yıl 6 ay, 12 yıl 16 gün, 8 yıl, 6 yıl 11 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 25 şahıs yakalanmıştır.”

“Pitbul ile kaçmaya çalıştı”

“Operasyon devam ettiği esnada İzmit ilçemize bağlı Fatih Mahallesi Koçal Sokak üzerinde ikamet eden hakkında ‘Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kadir Açıkel isimli şahsın yakalanması için ekiplerimiz ikamete intikal etmişler. İkametinin bahçesinde beslenmesi yasak olan iki adet pitbul Cinsi köpeğin bulunması sebebi ile görevlilerimizce ikamete girilememiş, köpeklerin etkisiz hale getirilmesi için belediyeden veteriner talep edilerek, mahalde gerekli tedbirler alınmıştır. Belediye görevlileri beklendiği sırada aranan şahıs Kadir Açıkel, köpeklerden birini tasmasına bağlı zincirinden tutup yanına alarak ikametinden çıkıp kaçmaya çalışması üzerine, ikamet çevresinde bulunan görevlilerimizde yaya olarak ara sokaklarda şahsın yakalanması için takibe başlamışlardır.”

“Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı”

“Yaşanan kovalamaca sırasında şahsı yakın takibe alan bir görevlimiz şahsın durmasını ve teslim olmasını sağlamak üzere havaya 1 el uyarı ateşi yapmış. Ancak aranan şahıs durmayarak dar bir çıkmaz sokağa girmiş burada şahsın yanına oğlu intikal etmiş. Görevlimizce tekrar teslim olması yönünde ikaz edildi ise de şahıs teslim olmayarak bu sefer köpeği oğluna verip tel örgüden atlayıp kaçmaya devam etmiştir. Şahsın oğlu köpekle görevlimizin aranan şahsı takip etmesine engel olmaya çalıştı ise de görevlimiz bir şekilde aranan şahsın peşinden koşarak tel örgüden atlamıştır.”

“Boğuşmada silah ateş alınca yaralandı”

“Ara sokak üzerinde görevlimiz elinde silah ile şahıs yakalamak için müdahale ettiğinde şahsın yakalanmaya karşı koyarak direnmesi neticesinde çıkan boğuşmada birlikte yere düştükleri esnada silahın aniden ateş alması neticesinde aranan şahıs baş kısmından yaralanmış olay mahalline derhal ambulans çağrılarak yaralanan şahsın hastaneye sevki sağlanmıştır.”

Evindeki aramalarda silah ve uyuşturucu yakalandı

“Aranan şahsın ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kasten Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal, 6136 SKM’ benzeri suçlardan toplamda 15 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilmiş ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet tüfeklere ait fişek ve saksı içerisinde yetiştirildiği tespit edilen 11 kök Hint keneviri ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Yaralanan şahsın tedavisi hastanede devam etmekte olup, konu ile ilgili gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır.”