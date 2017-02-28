Basınspor sezonu açtı

Turnuvalara katılmaya hazırlanan takımda ilk gün buluşmasında özel bir maç da yapıldı. Basınspor, Yenidoğan Serdar alt yapısıyla oynadığı hazırlık maçında, alt yapı liglerinde bir çok şampiyonluk kazanmış rakibi karşısında 10-7 yenilmekten kurtulamadı. Henüz idman eksiği olan takım yine de başarılı bir grafik çizdi.
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Basınspor yeni sezonu açtı.
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