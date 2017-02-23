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Başiskele Belediyesi yol çalışmaları devam ediyor

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Başiskele Belediyesi yol çalışmaları devam ediyor
Başiskele Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başiskele Belediyesi yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cadde sokaklar taranarak onarımları gerçekleştiriliyor. Başiskele’de birçok noktada sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollar kaldırım taşları, beton ve sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar kapsamında Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi’nde 20 ton sıcak asfalt yama çalışması yapılıyor.
Ayrıca birçok yerleşim alanının hızla arttığı Başiskele’de bu artışa orantılı açılan yeni yollar tamamlanarak hizmete sunuluyor. Bu gelişme ve büyümeyi dikkate alan Başiskele Belediyesi altyapı hizmetlerine öncelik veriyor.

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