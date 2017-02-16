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Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

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Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolların açılmasına ve dolgu yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmaları devam ediyor. Henüz yapılaşmanın olmadığı veya yavaş yavaş yapılaşmanın arttığı imarlı alanlarda sürdürülen çalışmalar dahilinde yeni yollar açılırken mevcut yollar da düzenleniyor. Son yıllarda hızla gelişen ve inşaat hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde vatandaşların talepleri de öncelikli olarak yerine getiriliyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu yönde yaptığı yeni imar yolu açma ve dolgu çalışmalarını Kılıçarslan Mahallesi Başarı Sokak’ta gerçekleştiriyor.

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