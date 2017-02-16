Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmaları devam ediyor. Henüz yapılaşmanın olmadığı veya yavaş yavaş yapılaşmanın arttığı imarlı alanlarda sürdürülen çalışmalar dahilinde yeni yollar açılırken mevcut yollar da düzenleniyor. Son yıllarda hızla gelişen ve inşaat hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde vatandaşların talepleri de öncelikli olarak yerine getiriliyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu yönde yaptığı yeni imar yolu açma ve dolgu çalışmalarını Kılıçarslan Mahallesi Başarı Sokak’ta gerçekleştiriyor.
- BIST 88.194
- Altın 145,672
- Dolar 3,6576
- Euro 3,8948
- Kocaeli : 4 °C
- İstanbul : 3 °C
- Sakarya : 4 °C
- AKP ve CHP, Hacivat-Karagöz kavgası mı yapıyor?
- Kültür Tepesi, bu haliyle “yamalı bohça” gibi
- İşsizlikle mücadele seferberliği başladı
- Tüysüzler davası yarın
- İzmit Belediyesinden eğitimcilere önemli seminer
- Minik zabıtalar, bayan basketbol takımına destek verdi
- Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
- Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
- Hazine'den tahvil artırımı yetkisi
- Borsa güne yükselişle başladı
- Çeyrek altın 241 lira oldu
- 21 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
- Terzioğlu, Turkcell'in 4'üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
- Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı
- Merkez Bankası rezervleri arttı
Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolların açılmasına ve dolgu yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyorBaşiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolların açılmasına ve dolgu yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.
Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyorBaşiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolların açılmasına ve dolgu yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.
Dev konut projesinin ihalesi 22 Şubat’taİzmit Belediyesi tarafından kat karşılığı yaptırılacak 433 konutluk projenin ihalesinin 22 Şubat Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.
Kocaeli’nin ortanca yaşı kaç?2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Ortanca(Medyan) yaş İstatistikleri
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim