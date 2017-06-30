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Başiskele çalışanlarından Başkan Ayaz’a memnuniyet ziyareti

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Başiskele çalışanlarından Başkan Ayaz’a memnuniyet ziyareti
Hizmet İş Sendikası Şube Eğitim Sekreteri İbrahim Özkaraaslan, işçi temsilcileri Sezgin Özgür, Yüksel Civelek, Altan Özkaradeniz, Niyazi Artvinli Başkan Ayaz’a makamında bayram sonrası ziyarette bulundu.

Ziyarette bu ramazan bayramında işçilerini bayram ikramiyesi ve gıda alışveriş çekleri ile memnun eden Başkan Ayaz’a teşekkür edildi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Ramazan bayramı öncesi kadrolu işçilere bayram ikramiye ücretleri ödenirken taşeron işçilere de Ramazan alışveriş çeki ve ramazan bayram harçlığı ödendi.Her fırsatta çalışanlarını önemsediğini dile getiren Başkan Ayaz bu sene bayram öncesi de tüm çalışanları aileleriyle birlikte mutlu etti. Tüm çalışanların memnuniyetini dile getirmek adına Başiskele Belediyesi Hizmet İş Sendikası işçi temsilcileri Başkan Ayaz’a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Kocaeli’de belediye çalışanları memnuniyetinin en üst seviyede tutulduğu  Başiskele bu bayramda da çalışanlarını memnun etti. Başkan Ayaz yine çalışanlarına verdiği önem ile farkını göstermiş oldu.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her sene kar mücadelesinde büyük özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerini de unutmayarak onlara fazla mesai çalışmalarının haricinde gıda alışveriş çeklerinin dağıtımını da gerçekleştirmişti

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