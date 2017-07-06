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Başiskele Doğantepe savunmayı güçlendirdi

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Başiskele Doğantepe savunmayı güçlendirdi
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki yeni temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor başarılı stoper Emirhan Önder’i renklerine bağladı.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Başiskele İlçesi’nin tarihindeki ilk Bölgesel Amatör Lig (Daha önce DAL temsilcisi vardı) temsilcisi olan Başiskele Doğantepespor önceki gün tecrübeli stoper Murat Tiryaki ile anlaşmıştı. Transferde ince eleyen ve sık dokuyan yönetim kurulu, yine Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A Takım’da da oynayan stoper Emirhan Önder ile de anlaştı ve savunmayı iyice sağlama aldı. Emirhan sağ bek ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.

 

EMİRHAN ÖNDER KİMDİR?..

İzmitli futbolcu 1988 doğumlu. Futbola 12 yaşında Kocaelispor futbol okulunda başladı. Yeşil Siyahlı kulüple 18 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı. Sırası ile İnegölspor, Kocaelispor, Göztepe, Kepez Belediye, Kahramanmaraş, Kilimli Belediye, Kocaeli Birlikspor (Körfez FK), Bozüyükspor, Kocaelispor, Hereke Yıldızspor ve Yozgatspor 1959 formalarını başarı ile terletti. Profesyonel ve BAL’da toplam 146 maça çıkan Emirhan 4 de gole imza attı. Çukurbağlı Emirhan, eski Kocaelisporlu Fahrettin Önder (Çekirdek)’in oğlu. 

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