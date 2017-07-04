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Başiskele Fatih Mahallesi’ne bayan spor merkezi!

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Başiskele Fatih Mahallesi’ne bayan spor merkezi!
Sağlıklı yaşam için Başiskele’de kahvehaneler gençlik ve spor merkezlerine dönüşüyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz sağlıklı yaşam için spora büyük önem veriyor. Başiskele halkının spor yapabilmelerine olanak sağlayan kapalı spor merkezlerini mahallelere taşıyan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz yakın çevrelerinde spor merkezi bulunmayan ev hanımları ve gençler için sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Başiskele’de ev hanımlarının spor yapabilmesi için Fatih Mahallesi’nde bulunan bir kahvehane daha gençlik ve spor merkezine dönüştürülüyor.

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