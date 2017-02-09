Başiskele İmam Hatip yarı finalde!

14 grupta toplam 42 okulun katılığı organizasyonda son 4’e giren okullar Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki 4 çeyrek maçının ardından belirledi.
SADECE ONLAR
3 Çayırova okulunun yarı finale çıktığı şampiyonada Çayırova okulları dışında yarı finalist olan tek okul Başiskele İmam Hatip Ortaokulu oldu. Gebze Koç Ortaokulu karşısında zorlansa da maçı 4-2 kazanan Başiskele ekibi yarı finale çıktı. Başiskele’de Fatih Bezir attığı 3 golle yıldızlaştı. Ahmet AKAY
GEBZE KOÇ ORTAOKULU: 2 BASİSKELE İMAM HATİP OO: 4
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Damla Doğan ***, Halim Yılmaz ***
GEBZE KOÇ ORTAOKULU: Fatih Kılınç **, Mehmet Yasin Kanca ***, Ahmet Kıranç ***, Görkem Akıllı ***, Emircan Akça **, Muhammet Yaşar Ökcezsiz **, Berat Koç **, Umut Kahraman **
BAŞİSKELE İMAM HATİP ORTAOKULU: Fatih Bezir ****, Bünyamin Mutlu ***, Cevdet Basri Geniş ***, Mehmet Sadık Küçükyıldız ***, Muhammet Ali Kıraç ***, Enes Bayram **, Yavuz Selim Bayrak **, Emrehan Kara ***, Yasir Umaç **, Süleyman Temizel **, Salih Malkoç **
GOLLER: Ahmet Kıranç, Görkem Akıllı (Gebze Koç), Fatih Bezir (3) (Başiskele İmam Hatip)
YILDIZ ERKEK FUTSALDA YARI FİNALE ÇIKAN OKULLAR
1.ÇAYIROVA İMAM HATİH ORTAOKULU
2.ÇAYIROVA DEMİRTAŞ ORTAOKULU
3.ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU
4.BAŞİSKELE İMAM HATİP ORTAOKULU