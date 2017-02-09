Başiskele modern kapalı semt pazarları yükseliyor

Başiskele halkının modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilecekleri Kapalı Semt Pazarı yerlerinin yapımları sürüyor.

Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez mahallesinde devam eden çalışmalar tamamlandığında mevcut pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, görüntü ve ses kirliliği ile çöp gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olacak. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın Seçim Beyannamesi’nde yer alan Kapalı Pazar yerlerinden biri Kullar Yakacık mahallesinde diğeri ise Yeniköy Merkez mahallesinde yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında Başiskele halkı ne yazın sıcaktan neden kışın yağışlı havalardan etkilenmeden pazar alışverişlerini kolaylıkla yapabilecek, Pazarcı esnafı da rahatlıkla tezgahlarını açabilecek.Mahallelerde günü birlik kurulan pazar kültürünü daha modern ve düzenli alanlarda devam etmesi için Kapalı Semt Pazar projelerini hayata geçirdiklerini belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını belirtti.