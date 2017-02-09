Başiskele’de 200 polisle huzur uygulaması!

Başiskele’de yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş ve trafik uygulamasında dernek lokalleri ile umuma açık yerler denetlenirken bin 3 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik Bölge müdürlükleri personelinin katılımıyla Başiskele ilçesinde 7 ayrı noktada asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ile Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Güney öncülüğünde yapılan uygulamada dernek lokalleri ile umuma açık yerler denetlenirken bin 3 kişi GBT sorgusundan geçirildi. Uygulamada, 304 araç aranırken 2 kişi ise gözaltına alındı. 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza kesilen uygulamada, bir araç trafikten men edildi. Nuri AKÇAHARMAN