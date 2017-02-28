Başiskele Belediyesi alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında ilk olarak Mehmetağa Mahallesi’ne sosyal bir alan oluşturuyor. Semt Meydanı Projesinde oturma alanları, saat kulesi şeklinde LED ekran, çay bahçesi ve süs havuzu olacak. Park ve yeşil alan çalışmaları kapsamında ise ekipler, mevcut parkların temizlik ve bakımı gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda ekipler, ağaçların budanması, diplerinin kazılması, kuruyan ağaçların değiştirilmesi ve parkın genel temizliği ile ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında ise yollar kaldırım taşları, beton ve sıcak asfaltla kaplanıyor.
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Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor
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