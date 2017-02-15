Başiskele’de beton yol çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hızla gelişen ve büyüyen, Kocaeli’nin gözde ilçesi Başiskele’de Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Ulaşımın daha sorunsuz sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında beton yol çalışmalarından bir yenisi Yeniköy Merkez Mahallesi İnan Sokakta gerçekleşiyor. 100 metre beton yolun tamamlanması sonrası kaldırım çalışması başlayacak.