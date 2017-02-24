Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerin temizliğini belirli periyodlarda düzenli olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında cami çevreleri titizlikle temizlenirken, avlu bahçe onarımı ekiplerce düzenleniyor. Bu kapsamda peyzaj düzenlemeleri için Serdar Mahallesi Mevlana Camii’nde çalışmalarını sürdüren ekipler, bahçenin kazılmasının ardından çiçek ve süs bitkisi ekimlerini gerçekleştirecek.
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Başiskele’de camilere peyzaj çalışması
Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki peyzaj çalışmalarına camilerde devam ediyor.
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim