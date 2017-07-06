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Başiskele'de feci kaza: 5'i çocuk 10 yaralı

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Başiskele'de feci kaza: 5'i çocuk 10 yaralı
Başiskele'de feci bir kaza meydana geldi. 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Başiskele D-130 Karayolu Yuvacık mevkiinde Yıldırım Yasak idaresindeki 43 EF 851 plakalı otomobil emniyet şeridinde bekleme yapan Erhan Doğucu idaresindeki 34 HTH 99 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Toplamda 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Yıldırım Yasak ile birlikte Filiz Yasak, Altın Yorulmaz, Umut Yorulmaz, Perihan Doğucu ve 5 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans araçları ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan ise polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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