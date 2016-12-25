Başiskele’de kar temizliği

Başiskele’nin yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden etkili kar yağışının son bulmasıyla Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri normal mesailerine döndü.

Ekipmanları hazır olan ekipler meteorolojinin uyarılarını takip ederek ilk uyarıda yine karla mücadele istasyonlarında görevleri başında olacak.

YOLLAR AÇILDI

Alçak kesimlerde kar yağışı fazla görünmezken yüksek noktalarda kar kalınlığı 30 santime ulaşıyor. Bu nedenle çalışmalarını yüksek kesimlerde yoğunlaştıran ekipler yolların kapanmaması için bir haftadır karla mücadele ediyor. İlk olarak ana yolları açık tutmaya çalışan belediye ekipleri, daha sonra mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.