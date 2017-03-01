Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta yapılacak olan parkın çalışmalarına başladı. Başiskele Belediyesi’nin güvenli ve çağın gereklerine uygun olarak hazırladığı parklardan birinin yapımı Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta devam ediyor. Futbol sahası, üç kuleli oyun grubu ve fitness aletlerinin oluşturacağı park, çocuk genç yaşlı her kesime hitap edecek.