Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta yapılacak olan parkın çalışmalarına başladı. Başiskele Belediyesi’nin güvenli ve çağın gereklerine uygun olarak hazırladığı parklardan birinin yapımı Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta devam ediyor. Futbol sahası, üç kuleli oyun grubu ve fitness aletlerinin oluşturacağı park, çocuk genç yaşlı her kesime hitap edecek.
- BIST 89.320
- Altın 146,644
- Dolar 3,6567
- Euro 3,8631
- Kocaeli : 10 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 10 °C
- Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması
- Elçin Eczanesi’nde birlik var
- Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak
- Dostlardan kahve keyfi
- Dostlar yine buluştu
- Bankacılık sektörü Ocak'ta 3,7 milyar lira kar elde etti
- Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız
- Noterler acaba neden sinek avlıyor?
- Cengiz Sarıbay dur durak bilmiyor
- KOTO’nun girşimleri sonuç verdi: Nefes Kredisi 150 bin TL’ye yükseldi
- Muhasebecilerden pastalı kutlama
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durum
- Usta tarihçi doğum gününde anıldı
- Başkan Yıldırım'ın kurtardığı dalgıçtan flaş açıklamalar
- Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği gün netleşti
Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması
Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışmasıBaşiskele Belediyesi ilçe genelindeki parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Usta tarihçi doğum gününde anıldıİlimizin tarih alanında yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Atilla Çetin doğum yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı
Başkan Yıldırım'ın kurtardığı dalgıçtan flaş açıklamalarKocaeli’nin Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı, suya atlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kurtardı. Dalgıç Şenay Ertorun, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kartepe’de yol yapım ve parke çalışmasıKartepe Belediyesi ilçe genelindeki yol yapım ve parke çalışmalarına devam ediyor.
Tohum desteği için son günKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohum desteği yapılacak
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim