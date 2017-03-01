  • BIST 89.320
  • Altın 146,644
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 10 °C

Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması

»
Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması
Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta yapılacak olan parkın çalışmalarına başladı. Başiskele Belediyesi’nin güvenli ve çağın gereklerine uygun olarak hazırladığı parklardan birinin yapımı Fatih Mahallesi Şevval Sokak’ta devam ediyor. Futbol sahası, üç kuleli oyun grubu ve fitness aletlerinin oluşturacağı park, çocuk genç yaşlı her kesime hitap edecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!01 Mart 2017 Çarşamba 13:14
  • KOTKO esnafı kahvaltıda01 Mart 2017 Çarşamba 13:11
  • İzmit’te mahalle inceleme gezisi01 Mart 2017 Çarşamba 13:01
  • Kahraman başkan konuştu!01 Mart 2017 Çarşamba 12:57
  • Beyaz Kalpler’den Kocaelispor antrenmanına ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:53
  • Üsküdar şehitleri için denize karanfil bıraktılar...01 Mart 2017 Çarşamba 12:50
  • Kocaeli Büyükşehir halk sağlığına önem veriyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:49
  • Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehidinin eşini ziyaret etti01 Mart 2017 Çarşamba 12:47
  • Gebze’de geri dönüşüm seferberliği01 Mart 2017 Çarşamba 12:45
  • İzmit’te yol ve kaldırım tamir ihalesi01 Mart 2017 Çarşamba 12:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim