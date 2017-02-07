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Başiskele’de referandum çalışmaları başladı

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Başiskele’de referandum çalışmaları başladı
AKP Başiskele İlçe Teşkilatı referandum öncesi bir araya geldi. Toplantıya katılan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Bu halk oylaması Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle birlikte başlayan süreci tamamlayan bir dönüşüm” dedi

AKP Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin ­Talus, referandum öncesi Başiskele Teşkilatını topladı. Toplantıda Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, SKM Başkanı Fahri Uslu, AKP Başiskele ilçe yöneticileri, Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan ve yönetimi, Kadın Kolları Başkan Vekili Nejla Tezer ve kadın kolları yönetimi, meclis üyeleri, mahalle ba­şkanları ve mahalle yönetimleri hazır bulundu.

 

“18 MADDEYİ ÇOK İYİ ÖĞRENMELİYİZ”

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus, “Önümüzde çok önemli bir halkoylaması var. Cumhurbaşkanlığı sistemi, anayasa değişiklikleriyle ilgili vatandaşlara bilgi aktarımlarını son derece açık ve anlaşılır yapmamız şarttır. Bunun için de bu 18 maddeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda en kısa sürede sizlerin eğitimleri tamamlanacaktır” dedi.

 

“UYANIK OLMALIYIZ”

Talus, “Ülkemiz güçlendikçe, büyüdükçe düşmanlarımız daha çok ülkemize saldırmaktadır. Yeni anayasa paketinin meclise gönderilmesi ile geleceğin yeni Türkiye'sinin temelleri atılmıştır ve tüm bu gelişmeler de düşmanlarımızı rahatsız etmiştir. Yeni anayasa hakkında olumsuz ve yalan bilgiler ile halkımızı yanlış bilgilendirmek isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Yeni anayasada başbakanlık olmayacak, halk direk kendini yönetecek, cumhurbaşkanını seçecek” şeklinde konuştu.

 

“KILIÇDAROĞLU FARKLI KONUŞUYOR”

Ardından söz alan Hüseyin Ayaz da ülke gündemine ve seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayaz, “Eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, bizler burada toplanamayacaktık. Bu halk oylaması Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle birlikte başlayan süreci tamamlayan bir dönüşüm. Sayın Kılıçdaroğlu anayasa görüşmeleri başladığında ilk 3 maddesi değişmemesi şartıyla destek veririz dediği sürece bugün başka diyor. Kimden aldığı emirle o gün başka, bugün başka konuşuyor” diye sordu.

 

“YOL GÖSTERECEK OLAN BİZLERİZ”

Mahalle başkanlarına ve kadın kollarına teşekkür eden Ayaz, “Toplantılarımızda ülkemizin gündemini ve yerel sorunları dile getirdik. Mahalle başkanlarına engellilerle, yaşlılarla, hastalarla bizleri buluşturduğu için, düğün, cenaze merasimlerinde bizlere önayak olduğu ve bilgilendirmeleri yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ev ziyaretlerinde her türlü destek veren kadın kollarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 2009’da 50 bin nüfusla başladık, 10 yıl dolmadan 2 katına çıktık. Buranın sahibi bizleriz. Yeni taşınanlara yol gösterecek olan bizleriz” ifadelerini kullandı.

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