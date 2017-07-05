Başiskele’de yağış sonu mazgallara bakım

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde aşırı yağışlar nedeniyle yağmur sularının getirdiği kum ve yaprakların mazgallarda oluşturduğu tıkanıkları gidermek için çalışma başlattı

Yaz ve kış ayları boyunca belirli periyotlarda yağmur suyu kanal temizliklerine devam eden Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri böylelikle tıkanmış kanalların neden olacağı taşkınların önüne geçmiş oluyor. Son günlerde aşırı yağışlarım meydana geldiği Başiskele’de yağmur sularının özellikle yerleşim alanlarında bulunan ızgara ve mazgallara getirdiği kalıntıları temizlemek için çalışma başlatan ekipler bu yöndeki çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürecek.