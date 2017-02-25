Başiskele'de yatak odası yangını panik yarattı!

Başiskele Vezirçifliği Mahallesi Ulucami Caddesinde bulunan 3 katlı binanın 2.katında yangın çıktı!

Başiskele Vezirçifliği Mahallesi Ulucami Caddesinde bulunan 3 katlı binanın 2.katında ikamet eden Salim Pelit'e ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra evdeki çocuklarını dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Nuri AKÇAHARMAN