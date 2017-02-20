Başiskele’de Yeni Cami’nin temeli atıldı

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından Karadenizliler Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Cami inşaatının temeli atıldı

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından Karadenizliler Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Cami inşaatının temel atma programı ve tanıtımı gerçekleştirildi. Programa AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Başiskele İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, Başiskele meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Korganlılar Dernek Başkanı Yunus Şener, Yeni Cami Dernek Başkanı Selahattin Gökçen ve mahalleliler katılım sağladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Programa Başiskele Uzman Vaizi Muhammet Yıldız’ın Kur’an Tilaveti ile başladı, ardından protokol konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karadenizliler Mahalle Muhtarı Ali Ermiş, “Sosyal tesislerimizin, bir parçası olan mahalle camimizin yenilenmesi ve modern bir şekilde yeniden inşa edilmesi için bizlere her zaman olduğu gibi öncülük eden, maddi ve manevi desteğini bizlerden esirgemeyen, 7 yıldızlı kentimizin mimarı Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz’a tüm mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. İbrahim Karaosmanoğlu’na ve tüm büyüklerimize de teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“15 BİN METREKARELİK ALANDA KURULACAK”

Ardından söz alan Hüseyin Ayaz, “Bundan birkaç yıl önce Karadenizliler Mahalle Muhtarımız, Dernek Başkanımız ve birkaç mahalle arkadaşımız ile birlikte oturup konuştuk ve hem bölge halkı hem de sanayi kuruluşları için bölgeye hizmet edecek yeni bir cami inşaatının yapılması gerektiğini düşündük. Hem mahalle halkı, hem dernek yönetimi olarak bu talebe elbette evet dedik. Bu evetin neticesi olarak da bugün bir araya geldik. Buradaki gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi ve önünü daha iyi görebilmesi için bu alanın istimlakı ile çalışmalarımızı başlattık. Toplamda 15 bin metrekarelik alanda kurulacak olan camimiz tamamlandığında, Başiskele’nin en büyük külliyeli camisi olacak” şeklinde konuştu.