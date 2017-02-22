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Başiskele’nin hedefi Ulusal Kalite Ödülü

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Başiskele’nin hedefi Ulusal Kalite Ödülü
Başiskele Belediyesi, EFQM mükemmellik modelinde almış olduğu 3 yıldızı 5’e tamamlayarak Ulusal Kalite Ödülü’nü almak için uğraşıyor.

Başiskele Belediyesi, EFQM mükemmellik modelinde almış olduğu 3 yıldızı 5’e tamamlayarak Ulusal Kalite Ödülü’nü almak için çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü eğitim programları düzenleyerek tüm birim yöneticisi personellerin bu eğitimden faydalanmalarını sağlıyor. Geçtiğimiz gün iki gün boyunca Süreç Yönetimi hakkında gerçekleştirilen eğitimden tüm personeller memnun kaldı. Belediye eğitim salonunda gerçekleşen eğitim Kalder Eğitimcisi Kadir Akbaş tarafından verildi.

 

SAHİP OLDUĞU BELGELER

Mükemmellik yolculuğuna 2011 yılında başlayan, Başiskele Belediyesi; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgelerine sahip. Kalder Eğitimcisi Kadir Akbaş bilgilendirme eğitiminde ISO 9001 EFQM Süreç Yönetimi, Süreçlerin Belirlenmesi, Süreçlerin Tanımlanması, Süreç Performans Göstergeleri, Ölçümü, İzlenmesi, Süreç İyileştirme Yöntemlerini anlattı. 

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