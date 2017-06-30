Başiskele’nin parklarına onarım çalışması

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parklardaki eksiklikleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 4 park revizyondan geçirilerek bazı oyun grupları yenilendi, tamiratları, boyamaları ve temizlikleri yapıldı. Ekipler Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’dan aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalara devam ediyorlar.Yaz ayları ile birlikte çocukların ve ailelerin kullanmaya başladığı parkların sürekli bakım ve onarımlarını yapan ekipler yaz boyunca bu yöndeki çalışmalarını sürdürecek. Eksiklik görülen parklardaki sorunlar giderilecek.