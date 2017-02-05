Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Semt Konağı’nda emeklilerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Kısa zamanda Başiskele’yi Kocaeli’nin göz bebeği yaptık” dedi

Mahalleleri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, en son Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Emeklilerin bulunduğu bölümde mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Ayaz, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.





YENİ PROJELERDEN BAHSETTİ

Her zaman ekibi ile birlikte sahada olduklarını belirten Hüseyin Ayaz, Yeşilkent Mahallesi’nde ada içlerinde yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgiler aktardı. Kadınlara yapılacak olan Sultan Köşkü ve iş merkezlerinin okul olarak değerlendirilmesi konularından da bahsetti. Esnaflık yapan vatandaşların mağdur edilmeden iş merkezinden çıkarılarak hemen karşısında yapılmaya başlanan dükkânlara alınacağını müjdeledi.

“EĞİTİMDE KOCAELİ BİRİNCİSİYİZ”

Muhtarlık binasının da burada hizmet vereceğini söyleyen Başkan Ayaz, atıl durumda bulunan iş merkezlerinin birinin okul öncesi eğitim diğerinin ise engelliler için hazırlanacak özel donanımlı bir okul olacağını belirtti. Başkan Ayaz, “Başiskele genelinde 82 okulumuz var. Yeni yapılacaklarla birlikte bu sayı daha da artacak. Başiskele eğitimde Kocaeli birincisi. Bu başarı her yıl artıyor” dedi.

“EĞİTİM VE TURİZME ÖNEM VERDİK”

Ayaz, “Başiskele’de 2009 yılından bu güne sanayileşmeye değil eğitim ve turizme önem verdik. Ve örnek noktada tuttuk. Merkezi yerlerde bir otel zor bulunurken Başiskele’de 8 senede 3 otelimiz hizmet vermeye başladı, 1 tanesi daha en kısa süre sonra açılacak ve bu otellere eklenecek. Kısa zamanda Başiskele’yi Kocaeli’nin göz bebeği yaptık. Nüfusumuz arttıkça değişim devam ediyor. 7 Yıldızlı Kent Başiskele'mizi avucumuzun içi gibi biliyoruz” şeklinde konuştu.