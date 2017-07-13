Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu üyelerinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyaret tarihlerinde il dışında olduğunu ve bu nedenle ziyarete katılamadığını belirten Başkan Doğan, Kocaeli Valisi Aksoy’a, Kocaeli iş dünyası ve Kocaeli Ticaret Odası hakkında kapsamlı bilgiler verdi. “Oda ve şahsım olarak üzerimize düşen her vazifeyi ifa etmek için görüşlerinize hazırız” diyen Başkan Doğan, Vali Aksoy’a çalışmalarında başarılar diledi. Vali Hüseyin Aksoy ise nazik ziyareti dolayısıyla Başkan Doğan’a memnuniyetini belirterek, teşekkür etti.
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Başkan Akın Doğan’dan Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Akın Doğan, Kocaelimizin yeni Valisi Hüseyin Aksoy ile makamında bir araya gelerek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti
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