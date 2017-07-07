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Başkan Alp, değişim beklemiyor

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Başkan Alp, değişim beklemiyor
AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği haftalık toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kongre sürecini anlatan ilçe başkanı Alp, teşkilat genelinde değişimlerin yaşanabileceğini, Kocaeli teşkilatlarının başarısının 12 seçimdir ortada olduğunu, belirtilen yenilenmenin Kocaeli’yi etkilemedikleri beklemediklerini dile getirdi.

 

“KONGRELERİMİZİ SORUNSUZ YAPACAĞIZ”

İlçedeki delege seçimlerinin 21 Temmuz’da başlayacağını dile getiren Alp, “Şu aşamada delege komisyonu kuruyoruz. İl komisyonu ile yapılacak görüşmenin ardından seçimler yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz ile ilgili, genel merkezimizden talimat geldi. Tüm şehirlerimizde anma programlarımız 11 Temmuz ‘da başlayacak. Program çerçevesinde birçok etkinlik düzenlenecek. Bizler kongrelerimizi sorunsuz tamamlayıp, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.

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