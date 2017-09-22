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Başkan Ayaz halkın yanında

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Başkan Ayaz halkın yanında
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz sahada çalışmaları yerinde incelerken aynı zamanda her fırsatta vatandaşlar ile bir araya geliyor ve sohbet ediyor.

Halk ile iletişim noktasında her zaman takdir toplayan Başkan Ayaz, sahada 7’den 77’ye her yaştan komşusuyla bir araya gelip hat hatır soruyor, hizmet ve projeler ile ilgili görüş ve önerilerini alıyor. Başkan Ayaz, kente kazandırmış olduğu hizmetler ve yakınlığı için de komşularının dualarını alıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, makamında haftanın her günü gelen vatandaşlar ile görüşmelerini yapıyor ve yılda onbinlerce kişiyle görüşüyor. Aynı zamanda her fırsatta bayramlarda, cenazelerde, cemiyetlerde de halkla bir araya geldiği gibi düzenli periyotlarla esnaf, stk ziyaretleri, site toplantıları, semt konakları ve bayan spor merkezi buluşmaları gibi birçok etkinlikte vatandaşlar ile bir araya gelip, sohbet ediyor, onların istek, öneri ve taleplerini birebir dinliyor. 

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