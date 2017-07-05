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Başkan Ayaz’dan öğrencilere yaz tatili hediyesi

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Başkan Ayaz’dan öğrencilere yaz tatili hediyesi
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz okulların kapanmasının ardından çocuk ve gençlere tatil hediyesi olarak ücretsiz yüzme kurslarını hizmete sundu.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz okulların kapanmasının ardından Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde açılan kurslara katılan öğrencileri sevindirecek adımı attı. Başiskele’ye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda, öğrencilerin yaz boyunca ücretsiz yüzme eğitimi almaları sağlanıyor.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hizmete sunduğu ücretsiz yüzme kursları Başiskele Belediyesi‘nin Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda başladı. Sepetlipınar Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Vezirçiftliği Mahallesi ve Şehitekrem Mahallesi’nde bulunan Şehit Engin Ökaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde kurslara katılan yaklaşık 450 öğrenci yaz boyunca ücretsiz yüzme eğitimi alacak. Dönem sonunda ise yetenekli öğrencilerden belirlenen aday kadroyla Başiskele Yüzme Takımı oluşturulacak.Amaçlarının ruhen, bedenen sağlıklı, ahlaklı, ailesine, vatanına ve milletine faydalı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz bu yöndeki çalışmaların süreceğini belirterek öğrencilere iyi tatiller diledi.

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