Başkan Aydın ve ekibinden Kalıntaş Hukuk Bürosu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze’de yeni hukuk bürosu açan yönetim kurulu üyesi Hakan Kalıntaş’ın oğlu Avukat Haktan Kalıntaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gebze İlçesi, Gaziler Mahallesi, Issıkgöl Caddesi üzerinde açılan Kalıntaş Hukuk Bürosu’nu ziyaret eden KASKF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Kalıntaş’ı tebrik ederek yeni hukuk bürosunun hayırlı olması, başarı ve bol kazanç temennisinde bulundu.