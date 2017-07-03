Başkan Baran cemiyetlerde

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

Bu kapsamda sırasıyla Esra ve Ayhan, Sakine ve Mustafa ile Duygu ve Çağlar çiftlerinin düğünlerine katılarak çiftleri ve ailelerini tebrik etti. Bazı çiftlerin nikahını kıyan ve bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan İsmail Baran, çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı da takdim etti. Vatandaşlar da mutlu günlerinde yanlarında olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.