Başkan Baran genç hafızları tebrike etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yarımca’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda eğitim gören genç hafız adaylarını ve anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek tebrik etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yarımca’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kur’an Kursu’na ziyarette bulundu. Başkan Baran, burada hem genç hafız adayları, hem de anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Yurt dışından gelen öğrencilerin de eğitim gördüğü Kur’an Kursu’na incelemelerde bulunan Başkan İsmail Baran, yetkililerden de eğitimler hakkında bilgiler aldı.

“EN BÜYÜK GÖREV”

Ziyarette konuşan Başkan İsmail Baran, “Kur’an-ı Kerim yüce Rabbimizin kelamıdır. Müslümanların da yüce yaratıcının bu kelamını okuması, öğrenmesi ve onu anlaması en büyük görevlerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’i okumak, onu anlamak ve onunla amel etmek Müslümanların en büyük görev ve vazifesidir. Kuran’a gönül verip öğrenen olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.