Başkan Baran hacılara konuk oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

Ev ziyaretlerinde yakın ilgiyle karşılaşan Baran, bu hafta İhsan ve Hatice Yaşar, Hatice ve Kemal Kandal ile Kızılay Körfez Şube Başkanı Yılmaz Kandal’ı ziyaret etti. İlk ziyaretini İhsan ve Hatice Yaşar çiftine yapan Baran, hac farizasını yerine getiren hemşehrilerine hediye de takdim etti.