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Başkan Baran, not aldı

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Başkan Baran, not aldı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, halk gününde 100’e yakın vatandaşı makamında ağırladı, onların talep ve önerilerini dinledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, göreve geldiği günden itibaren başlattığı halk günü uygulamasını devam ettiriyor. Başkan, dün de 100’e yakın vatandaşı makamında ağırladı. Onlardan gelen talep ve önerileri dinleyen ve tek tek not alan Başkan İsmail Baran, kısa sürede çözülebilecek sorunları görüşme esnasında ilgili müdürlere ileterek sorunların çözülmesini sağlıyor.

 

KAPILAR AÇIK

Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Başkan Baran, "Vatandaşlarımızla her zaman her ortamda bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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