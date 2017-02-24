Başkan Baran şampiyonları ağırladı

Antalya’da düzenlenen uluslararası Tekvando Turnuvasından altın madalya ile dönen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü tekvandocuları, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret etti

ŞEVVAL YİNE ZİRVEDE

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Şevval Yarar, Özge Sarper ve tekvando duayeni Aşkın Kahveci Antalya’da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Taekvondo Poomse Şampiyonası’na katılmış, Şevval Yarar ve Aşkın Kahveci şampiyonadan altın madalya ile dönmüştü. İki başarılı sporcu Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yardımcısı İsa Taş ve Şevval Yarar’ın babası Burhan Yarar da katıldı. Ziyarette Aşkın Kahveci ve Şevval Yarar kazandıkları madalyaları Başkan İsmail Baran’a takdim etti.





HELAL OLSUN SİZE!..

Sporcuların başarısından gurur duyduğunu dile getiren Baran, “Duayen sporcumuz Aşkın Kahveci ve Şevval kızımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Yeni hizmete açtığımız spor salonlarımızla yeni Şevvaller yetiştireceğiz. Eminim 6-10 Mart’ta Alanya’da düzenlenecek şampiyonadan da başarılarla dönecek ve göğsümüzü kabartmaya devam edecektir” dedi. Duayen tekvandocu Aşkın Kahveci ise, “6-10 Mart tarihleri arasında Alanya’da yapılacak olan şampiyona öncesinde böyle büyük bir turnuvadan madalya ile dönmek önümüzü görmek demektir. Kendim için 70 yaşında yarışma heyecanını yaşamak, arkamdan gelene örnek olmak ve tarihe geçmekti. Bunu da başardım. Başkanımıza ve ekibine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyalar Körfez’e armağan olsun” şeklinde konuştu.