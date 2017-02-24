Hafriyat çalışmalarının tamamlandığı Körfez Kampüsünü ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Başkan Baran’a Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve kurmayları eşlik etti. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfezimize büyük bir fakülte inşaat yapmak adına başlattığımız çalışmamızda hafriyat çalışması bitti, inşaat çalışması başladı. Körfez bir sanayi kenti, liman kenti aynı zamanda bir ilim kenti olma yolunda adım adım ilerliyor. Üniversite binamız Selçuklu mimarisinde bir yapıt olacak. Bu bina ile inşallah Körfezimiz çok büyük değer kazanacak” dedi.
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Başkan Baran üniversite inşaatını ziyaret etti
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kampüsündeki çalışmaları yerinde inceledi.
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