Başkan Baran’a hem ziyaret, hem davet

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SGK İzmit Müdürü Süleyman Soydan ve Necmi Özen’i makamında ağırladı.

Yazar Müge Uçar da yeni kitabının tanıtım toplantısı için Baran’a davette bulundu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, makamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Baran’ın ilk konukları İzmit SGK Müdürü Süleyman Soydan ve Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen oldu. Konuklarını sıcak bir şekilde ağırlayan İsmail Baran, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TARİHE IŞIK TUTACAK”

Başkan İsmail Baran’ın ikinci konuğu ise yazar Müge Uçar oldu. Mehmet Ali Paşa’nın tarihine ışık tutacak olan kitabı tamamlayan ve 4 Mart’ta tanıtım kokteyli düzenleyecek olan Uçar, Başkan Baran’a davetiye takdim etti. Müge Uçar’ın uzun süren çalışma sonrasında tamamladığı kitapta, Mehmet Ali Paşa’nın ‘asırlık’ çınarları tarihe ışık tutuyor.