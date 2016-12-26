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Başkan Baran'dan Hereke’ye fakülte müjdesi!

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Başkan Baran'dan Hereke’ye fakülte müjdesi!
Geçtiğimiz günlerde Hereke’de bir dizi temaslarda bulunan ve AKP teşkilatının toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bölge halkına bir müjde verdi. Baran, “Hereke’ye yeni bir fakülte daha kazandıracağız” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün Hereke’de hem teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi hem de esnafı dolaşarak taleplerini dinledi. Özellikle Hereke Kalesi’nin bölgeye değer katacağını belirten bölge esnafı, tarihi bir yapıyı restore ederek tekrar Hereke’ye kazandırdığı için Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti. Başkan Baran’a ziyaretlerde yardımcılarından Faruk Denli de eşlik etti.

 

“ÜLKEMİZİN DÜŞMANI ÇOK”

Esnaf turu sonrasında AKP Hereke Teşkilatı’nın haftalık toplantısına katılan Başkan İsmail Baran, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verirken, Türkiye gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde art arda gelen şehit haberleriyle üzüldüklerini belirten Başkan Baran, “Büyük bir misyonu taşımanın vermiş olduğu sorumluluktan dolayı düşmanımız çok. Sadece FETÖ ve DAEŞ yok, karşımızda çok ülke var” dedi.

 

“OYUNLARI TUTMADI”

Dış güçlerin Türkiye’nin daha fazla güçlenmemesi için çeşitli oyunlar oynadığını belirten Başkan İsmail Baran, “Rusya ile aramızı bozmak için haince bir oyun oynandı. FETÖ’nün hala uyuyan hücreleri var. Fakat Türkiye ve Rusya bu oyuna düşmedi. Hereke’de siyaset yapmak çok zordur” dedi.

 

“YAPILANLARI ANLATMALIYIZ”

Hereke Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarının etap etap sürdüğünü de sözlerine ekleyen Baran, şöyle konuştu: “Sahillerimiz yeniden şekillendirildi. Hereke Kalesi, ilçe turizmi için önemliydi. Bir değeri ortaya çıkarıyoruz. Beldemize bir fakülte daha kazandıracağız. Belediye hizmet binamızın karşısındaki alanda üniversite projesini hayata geçireceğiz.” Başkan İsmail Baran daha sonra teşkilat mensuplarının taleplerini dinledi.

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