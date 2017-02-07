Başkan Baran’dan nikah mesaisi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bir ömür için ‘evet’ diyen çiftlerin mutluluğuna ortak oldu, nikahlarını kıydı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu düğün cemiyetlerinde yoğun mesai harcadı. Başkan Baran ilk olarak Tanyıldız Düğün Salonu’nda Ebru ve Ahmet çiftinin nikahını kıydı. Çiftin nikah cüzdanını da İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan takdim etti. Başkan Baran, Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez’in yeğeni Umut Yenilmez'in nikah törenine de katıldı. Umut ve Sevinç çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Baran, genç çifte evlilikle ilgili nasihatlerde bulundu. Başkan Baran, daha sonra Ayfer ve Yaşar çiftinin nikahını kıydı. Çınarpark Hotel’de gerçekleştirilen nikah töreninde Başkan Baran çifte Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.