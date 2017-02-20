Başkan Baran’dan seçmenlere çağrı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçmen listelerinin askıya çıkması sonrası oturduğu Güney Mahallesi Muhtarlığı’na gitti, kendi ismini kontrol etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçmen listelerinin askıya çıkması sonrasında oturduğu Güney Mahallesi Muhtarlığına gitti, seçmen listesinde kendisinin ve ailesinin isminin olup olmadığını kontrol etti. Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Seçmen listeleri askıya çıktı. İsimlerimizi kontrol edelim. 16 Nisan’da sandığa gitmek için listelerde ismimizin olması gerekiyor. Bundan dolayı tüm muhtarlıklarda seçmen listelerinde takip etmemiz lazım. İnşallah ‘evet’ dolu bir 16 Nisan temennisiyle bütün halkımıza hayırlı bir seçim dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.