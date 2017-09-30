Başkan Baran’dan yerinde inceleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ağadere üzerinde yapımı devam eden köprü çalışmasını yerinde inceledi, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını belirtti.

Körfez Belediyesi, ilçede trafiğin en yoğun olduğu caddelerden biri konumundaki Ağadere Caddesi’ndeki trafik akışını azaltmak ve caddedeki trafiği diğer yollar ile daha kısa mesafede birleştirmek için ilçeye adını veren ve Ağadere üzerine ikinci bir köprü inşa etmek için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında köprü ayakları için beton dökme işlemi başlatıldı.

12 METRE GENİŞLİĞİNDE

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da dün bölgede inceleme yaptı, köprü çalışmalarını yerinde gezerek bilgi aldı. Başkan Baran, 12 metre genişliğinde olacak olan köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını belirterek, “Mevcut bir köprümüz vardı. Onu da yenileyeceğiz ve daha kullanışlı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.