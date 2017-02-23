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Başkan Bulut, grev kararını eleştirdi!

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Başkan Bulut, grev kararını eleştirdi!
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, devam eden sözleşme süreci ile ilgili Hizmet-İş Sendikası’na yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Derince Belediyesi’ndeki toplu sözleşme krizi giderek büyüyor. Kurumda çalışan 117 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. 2014 yılında 3 yıl süreli yüzde 18’e varan zam yaptırarak, hiç de şık olmayan bir sözleşme imzalatan Hizmet-İş Sendikası ile hiçbir şekilde görüşmeyen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Yerel-Sen Temsilcisi Av. Mümtaz Uzun ve arabulucu Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal ile bir araya geldi.

 

“YÜZDE 20’Yİ KABUL ETTİRDİ”

Buluşma sırasında konuşan belediye başkanı Ali Haydar Bulut, Hizmet-İş Sendikası’na ‘fırsatçılık’ yakıştırmasında bulundu. Başkan Bulut, yaptığı konuşmada, “Adaylığımın ilan edildiği 2014 yılında seçimlere kısa bir süre kala, adı geçen sendika adeta fırsattan istifade ederek, mevcut belediye başkanıyla 3 yıllık sözleşme imzalamış ve hiç makul olmayan yüzde 20’yi (İlk yıl yüzde 16, ikinci yıl enflasyon+2, üçüncü yıl enflasyon+2) geçen bu zam oranını kabul ettirmiştir” dedi.

 

“ART NİYETLİ BİR GİRİŞİM”

2014 yılında imzalanan sözleşme ile ilgili bilgi veren Başkan Bulut, “Kıstasımız olan komşularımız, İzmit Belediyesi, Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bizimle aynı nüfusa ve yakın bütçeye sahip olan Gölcük Belediyesi’nde enflasyon oranında sözleşme imzalanırken, belediyemizde böylesine şık olmayan bir sözleşme yapılması bize karşı yapılan art niyetli bir girişimdir. O gün verilen zam ile çalışanlarımızın aldığı net ücret, bu saydığımız belediyelerin tamamının ücretlerini geçmiştir. Buna rağmen, 3 yıl boyunca sözleşmenin tüm gereğini yerine getirdik” diyerek sözleşmeye bağlı kaldıklarını söyledi.

 

“EMANETİ KORUMAK GÖREVİMİZ”

Çalışanlarla herhangi bir sorunlarının olmadığını da belirten Bulut, “İşçimizin alın teri kurumadan tüm alacaklarını, sosyal haklarını ve ikramiyelerini gününde ödedik. Şu anda işçimize bir kuruş borcumuz yok. İşçimizin alacakları ve haklarıyla ilgili sorunumuzun olması düşünülemez, ancak belediyemizin parası, bizim değil milletimizin parasıdır. Dolayısıyla bize bu emaneti bırakan halkımıza ait olan parayı korumak da, işçilerimizin alın terinin karşılığını vermekte bizim boynumuzun borcudur” dedi.

 

“SENDİKA İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM”

Yeni sözleşme sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Başkan Bulut, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugüne kadar sendika ile hiç görüşmedim ve görüşmeyeceğim. Günümüzde bile komşu belediyelerimizle enflasyon oranında sözleşme imzalayan bu sendika bize gelince yüzde 20 zam teklif ederek adeta 2014 yılında ortaya koyduğu art niyeti devam ettirmiştir. Bu sebeple, bu sendikaya yüzde 0, mesai arkadaşlarımız olan işçi kardeşlerimize iki yıllık sözleşmede yüzde 3+3 zam vermeyi uygun buluyorum. Derince Belediyesi en düşük bütçeye sahip olmasına karşın en yüksek maaşı veren belediyedir”

 

BELEDİYE ADI

İŞÇİ SAYISI

MEVCUT ORTALAMA GİYDİRİLMİŞ NET MAAŞ

2017 YILI

BÜTÇE TUTARI

Gölcük Belediyesi

147

2.904 TL

134.600.000 TL

Körfez Belediyesi

105

3.025 TL

230.000.000 TL

İzmit Belediyesi

252

3.301 TL

220.000.000 TL

Büyükşehir Belediyesi

1178

3.608 TL

2.100.000.000 TL

Derince Belediyesi

118

3.670 TL

110.000.000 TL

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