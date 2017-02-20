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Başkan Bulut: Referandumda millet olarak evet diyeceğiz

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Başkan Bulut: Referandumda millet olarak evet diyeceğiz
AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘20 Soruda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ eğitimlerinden birisi de Derince ilçe teşkilatına yönelik olarak gerçekleşti.

AKP İl Başkanlığı’nın organize ettiği ‘20 Soruda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ eğitimleri belirlenen program dahilinde tüm ilçe teşkilatlarında gerçekleştiriliyor. Yeni hükümet sistemini anlatan eğitimlerden birisi de AKP Derince İlçe Teşkilatı’na yönelik olarak düzenlendi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, İl Yöneticisi Nuri Güney, Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık ve Ayşe Mamat, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi.

 

“ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ”

Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İbrahim Şirin, “Türkiye olarak 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasından da Allah’ın izniyle alnımızın akıyla çıkacağız. Bu ülke üzerinde geçmişten günümüze birçok oyunlar oynandı. Ama bu halkın 15 Temmuz’da vatanı ve bayrağı için gösterdiği dirayet ve kararlılık asla unutulmayacak. Yaşanan hain girişim sonrasında millet olarak kenetlendik ve dimdik ayakta durarak düşmanlarımıza diz çöktürdük. Şimdi bu süreçte de aynı mücadeleyi aynı azmi göstererek inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’mizin ilerlemesi ve gelişmesi için daha çok çalışacağız” dedi.

 

“EGEMENLİK MİLLETİNDİR”

Ali Haydar Bulut ise “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir. Bu bir sistem değişikliğidir. Ayrıca yapılan düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz daha da güçlenecek. Artık etkisiz ve yetkisiz bir Millet Meclisi olmayacak. Devlet içerisindeki çift başlılık ortadan kaldırılacak. Cumhurbaşkanı’nın denetlenmesinin de önü açılacak. Bunun aksi yönünde konuşanlar ülkemizin menfaatleri için değil kendi menfaatleri için yalanlamalar yapıyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. Halkımız onların bu oyununu da bozacak. Allah’ın izniyle referandumda millet olarak ‘evet’ diyerek Türkiye’nin güçlü bir devlet olmasını istemeyenlere en güzel cevabı vereceğiz” dedi. 

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