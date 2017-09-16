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Başkan Bulut taraftarı kırmadı

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Başkan Bulut taraftarı kırmadı
Kocaelispor yönetiminin takındığı tavırdan dolayı genç futbolcu Ferhat Ertukuş’un muvafakatnamesine olumsuz yanıt veren Başkan Bulut söz konusu Kocaelispor’un gerçek sahipleri olunca evrakları imzalayıp taraftara teslim etti

BİR KEZ DAHA İSPATLADI

Gerek belediye başkanlığı döneminde gerekse GOSB’da genel müdür olarak görev yaparken Kocaelispor’a her zaman katkı sunan ve destek olan Ali Haydar Bulut, bir kez daha yeşil siyahlı camianın yanında yer aldığını gösterdi. Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz’un yönetim anlayışı dolayısıyla genç futbolcu Ferhat Ertukuş için daha önce muvaffakatname vermeyeceğini belirten Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, yeşil siyahlı taraftarlarla görüştükten sonra gerekli izni verdi. Kocaelispor yönetiminin takındığı tavırdan dolayı genç futbolcu Ferhat Ertukuş’un muvafakatnamesine olumsuz yanıt veren Başkan Bulut söz konusu Kocaelispor’un gerçek sahipleri olunca evrakları imzalayıp taraftara teslim ederek bir kez daha Kocaelispor’un yanında olduğunu gösterdi.

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